В центральной России ожидается похолодание после 14 марта

Москва, 11 марта. Во второй половине текущей неделе возможно похолодание и заморозки, сообщает заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Первая половина недели будет под влиянием циклонов с теплым воздухом. Аномально теплую погоду можно будет ожидать в Поволжье, а также в центральной и южной России.

Синоптик отмечает, что уже с 14 марта могут наблюдаться слабые заморозки. Температура в центральной части страны днем будет достигать от 2 до 7 градусов. По мнению Паршиной, возможен даже небольшой снег.

«Все-таки в атмосфере все еще не устойчиво, и преждевременно надеяться, что холодов уже не будет. Весна пришла еще не окончательно», — отмечает специалист.

Однако она подчеркивает, что в Ростовской области, Крыму и на Кубани сохранится теплая погода с температурой выше 20 градусов.

В то же время на севере страны ожидается метель. В Мурманской области и Ненецком автономном округе ожидается гололедица и метель.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что несмотря на аномально теплую зиму и начало весны традиционные сроки посадки картофеля лучше не менять. Также Вильфанд отмечал, что в марте температура воздуха почти во всех регионах РФ будет превышать норму.