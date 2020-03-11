Власти Сирии призывают беженцев вернуться на родину

Москва, 11 марта. Сирия призвала беженцев, находящихся на границе Греции и Турции, вернуться на родину, заявили «Известиям» в посольстве САР в Москве.

После обострения миграционного кризиса на границах ЕС и Турции Сирия призвала своих граждан вернуться в страну и не подвергать свою жизнь опасности. В посольстве уточнили, что САР открыла безопасные коридоры для возвращающихся беженцев. Кроме того, были созданы центры временного проживания и обеспечены условия, необходимые для нормальной жизни.

«Однако государства, спонсирующие терроризм, и Турция эксплуатируют сирийских иммигрантов и используют их в качестве политической разменной монеты для давления на европейские страны и на правительство Сирии», — заявил изданию посол САР в России Риад Хаддад.

Он подчеркнул, что «Дамаск призывает всех сирийцев вернуться для участия в восстановлении страны». После восстановления движения по трассе М5, связывающей Алеппо и Дамаск, будет вестись активное и масштабное развитие севера Сирии.

Напомним, после обострения ситуации в сирийском Идлибе Турция заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего туда устремились тысячи мигрантов, передавал RT. Ранее по соглашению с ЕС Анкара задерживала большую часть беженцев на территории Турции в обмен на 6 млрд евро финансовой помощи от Брюсселя.

Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Евросоюз в невыполнении обязательств в рамках миграционной сделки, заключенной в марте 2016 года. Он потребовал пересмотра соглашения. По его словам, на беженцев Анкара потратила 40 млрд евро. Если до 26 марта Турция и ЕС смогут договориться, то тема будет на повестке саммита лидеров стран-членов ЕС, указал Чавушоглу.