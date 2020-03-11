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Большунов стал первым россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам

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Большунов стал первым россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам

Москва, 11 марта. Россиянин Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам, победив досрочно из-за отказа норвежцев продолжать турнир ввиду угрозы коронавируса.

Об этом стало известно после отказа сборной Норвегии принимать участие в заключительных этапах Кубка мира, которые должны пройти в Канаде и США.

«В этой ситуации, имея в виду риск распространения коронавируса, на нас лежит ответственность в том, чтобы отдать приоритет здоровью, а не достижениям», — прокомментировал ситуацию руководитель комитета по лыжным гонкам Норвежской федерации лыжного спорта Турбьорн Скугстад.

Перед канадским и американским этапами Большунов имеет в своем зачете 2221 очко. Его ближайший преследователь норвежец Йоханнес Клебо набрал 1726 очков. Следующие три позиции в таблице Кубка мира также у членов сборной Норвегии — Пола Голберга (1311 очков), Симена Крюгера (1260 очков) и Шура Рете (1257 очков).

Большунов стал первым россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам

Александру Большунову 23 года, он стал первым в истории россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира. Ранее подобного результата удавалось добиться лишь советским спортсменам. Александр Завьялов завоевал Кубок мира в 1981 и 1983 годах, а в 1991 году первое место на пьедестале почета занял Владимир Смирнов, позже выступавший за сборную Казахстана.

В текущем сезоне Большунов выиграл девять индивидуальных гонок и восемь раз занимал призовые места. Финальные этапы Кубка мира по лыжным гонкам пройдут 14 и 15 марта в канадском Квебеке, 17 и 18 марта в Миннеаполисе (США), а завершится сезон 22 марта смешанной эстафетой, которая должна пройти в Кэнморе (Канада).

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Большунов выиграл золото в гонке с общего старта на 50 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.

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