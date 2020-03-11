Счетная палата считает, что трансферты из бюджета на культуру в регионах — малоэффективны

Москва, 11 марта. Ежегодные трансферты из бюджета на культуру в регионах не изменили ситуацию в этой сфере, говорится в отчете Счетной палаты.

Отмечается, что Счетная палата закончила проверку использования средств федерального бюджета, которые предоставлялись субъектам РФ для поддержки культуры в период с 2017 по 2019 год. Ведомство не выявило положительных изменений в сфере благодаря субсидиям федерального бюджета.

«Расходы в региональных бюджетах на культуру составляют около 4%​​​. То, что добавляет федеральный бюджет — также незначительно, поскольку субсидии размыты в целом по всем регионам. Поэтому каких-то кардинальных позитивных изменений за 2017-2019 годы в сфере культуры не произошло», — сообщает аудитор Сергей Штогрин.

По итогам проверки Счетная палата отметила низкий уровень освоения субсидий на мероприятия проекта «Культурная среда» в регионах: субсидии на региональные проекты в большинстве случаев освоены лишь наполовину.

Ранее музыкальный продюсер Игорь Матвиенко во время заседания Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре заявил, что все федеральные телеканалы должны на 100% финансироваться из бюджета.