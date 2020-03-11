Турция сообщила о первом случае заражения коронавирусом на своей территории

Анкара, 11 марта. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу. По предварительной информации, зараженный является гражданином Турции, который недавно вернулся из Европы. Он находится в стабильном состоянии, сейчас его поместили в карантин.

Ранее глава турецкого Минздрава обратился к гражданам Турции в Европе с призывом не покидать свои дома без надобности, носить маски и немедленно обращаться к врачу при первых симптомах болезни.

Кроме того, в Турции были проведены тесты в отношении более чем 1300 человек, у которых подозревали заражение коронавирусом. Ни одна из проверок не подтвердила заражения. Турецкие отели, в свою очередь, получили рекомендации уделить особое внимание дезинфекции всех поверхностей и предметов, до которых дотрагиваются гости и персонал: дверных ручек, пультов от телевизоров и кондиционеров, а также поверхностей в общественных местах.

На прошлой неделе Турция закрыла границы или ограничила сообщение с пятью государствами, среди которых Иран. Китай, Италия, Южная Корея и Ирак. Кроме того, все паломники, возвращающиеся с хаджа из Саудовской Аравии, в обязательном порядке проходят проверку, пишет газета «Известия».

Китайские власти сообщили о вспышке неизвестной инфекции в городе Ухань в конце прошлого года. Позже специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что пневмония была вызвана новым типом коронавируса COVID-19.