Мосбиржа побила рекорд по объему торгов акциями

Москва, 11 марта. Московская биржа установила новый рекорд по объему торгов акциями, сообщает пресс-служба организации.

10 марта объем торгов акциями достиг 257,3 млрд рублей, побив предыдущий рекорд. При этом объем торгов валютой составил 1,8 трлн рублей, а деривативами — 928,3 млрд рублей.

Отмечается, что Мосбиржа следит за ситуацией на мировых рынках и принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойности торгов при любых условиях на рынке.

Ранее сообщалось, что на фоне новостей о распространении коронавируса и падения стоимости нефти по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже ключевые индексы значительно снизились. Больше всего пострадали индексы американских нефтегазовых компаний. Цена нефти марки WTI днем 10 марта снизилась более чем на 10 долларов.