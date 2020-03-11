Президент Афганистана помиловал пленных талибов

Кабул, 11 марта. Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении пленных членов радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

О подписании указа сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на представителя президента Афганистана, который отметил, что подробности станут известны в среду, 11 марта.

Ранее Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон работает над освобождением в Исламской республике около пяти тысяч членов запрещенного в России движения «Талибан». Руководитель американской дипломатии напомнил, что положение об обмене пленными и проведении переговоров по этому вопросу содержится в мирном соглашении, заключенном между Соединенными Штатами и талибами в конце февраля.

Тогда афганский лидер указал, что власти страны не имеют обязательств по освобождению пленных радикалов, и что Кабул не заключал никаких договоренностей об этом с американской стороной.

Напомним, мирное соглашение между США и «Талибаном» было подписано в Дохе 29 февраля. Документ регламентирует проведение межафганских переговоров, в ходе которых стороны должны обсудить полное прекращение огня и будущее политическое устройство Афганистана.

К моменту начала переговоров должны быть отпущены на свободу около пяти тысяч пленных талибов и до тысячи человек, удерживаемых «Талибаном».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Пентагон заявил о сокращении войск США в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.