Эксперты прогнозируют рост цен на авиабилеты на 10% из-за снижения курса рубля

Москва, 11 марта. Средняя стоимость авиабилетов на зарубежные поездки, зависящих от курса валют, после пересчета в ночь на среду вырастет примерно на 10%, сообщили аналитики Biletix. Однако ряд экспертов уверяет, что на некоторые направления цены могут наоборот снизиться.

Аналитики сообщили, что есть четкая корреляция между стоимостью авиабилетов за границу и курсом российского рубля.

«Это обусловлено тем, что взаиморасчеты между участниками авиационного рынка происходят по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на российском рынке привязанного к курсу ЦБ РФ. Поскольку изменение курса происходит еженедельно в ночь со вторника на среду, 11 марта мы ожидаем соответствующего увеличения средней стоимости авиабилетов по международным направлениям», — цитирует РИА Новости представителей Biletix.

Неделей ранее средняя стоимость авиабилетов туда-обратно за границу составляла 15 660 рублей. В среду она может увеличиться на 10%, до 17 226 рублей, отметили аналитики.

Отметим, эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что изменение курса валют может и не привести к удорожанию авиабилетов. В частности, эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко заявил, что для авиакомпаний главным фактором при ценообразовании станет закрытие сообщения с несколькими странами из-за коронавируса. Следовательно, конкуренция среди российских авиакомпаний за внутренний рынок обострится.

Эксперты агрегатора авиабилетов Aviasales считают, что сложно сделать однозначный вывод о том, что авиабилеты в скором времени подорожают.

«Вероятно, некоторые перелеты действительно повысятся в цене, но будут и те направления, куда билеты подешевеют», — заявили эксперты.

Напомним, курс рубля снизился на фоне обвала цен на нефть, произошедшего в ночь на 9 марта. На переговорах по поводу пролонгации сделки ОПЕК+, которые прошли 6 марта в Вене, Россия настаивала на продлении договоренностей о сокращении добычи нефти на прежних условиях. В результате стороны не смогли договориться, и продление сделки провалилось, что привело к обрушению цен на нефть на 30%, передавал RT.

Финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека заявил «Газете.ру», что девальвация рубля может привести к росту цен на все группы импортных товаров, прежде всего, на бытовую технику, электронику и автомобили. По мнению эксперта, можно также ожидать скачка цен и на продукты питания, например, плодоовощную продукцию, где существенную долю занимает импорт, а также лекарства, косметику, авиабилеты и туристические услуги.