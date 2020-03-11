«Победа» прекратила выполнять рейсы в Италию из-за объявленного карантина

Москва, 11 марта. Российский лоукостер «Победа» со среды и до конца марта полностью прекращает выполнять все рейсы в Италию. Причиной этого решения является карантин, объявленный в Италии.

Ранее Рим объявил о запрете на въезд в ряд итальянских провинций на фоне распространения коронавируса. «Победа» выполняла рейсы в пять городов Италии: Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. Авиакомпания уже предложила полный возврат денег своим пассажирами или возможность пересесть на рейсы «Аэрофлота» в Милан, Рим, Венецию и Болонью.

Как сообщала ранее пресс-служба авиакомпании, даже если бы итальянские власти не стали закрывать провинции на карантин, «Победа» все равно собиралась сократить количество выполняемых в марте и апреле рейсов на 40%. Причиной стал низкий спрос на полеты в Италию из-за распространения вирусного заболевания.

Другие авиакомпании из России также сократили частоту полетов в Италию, например – «Аэрофлот» и Utair. «Уральские авиалинии» до 25 апреля закрыли рейсы из Москвы в Венецию, Рим и Брордо.

Напомним, что Италия заняла первое место среди стран с высокой смертностью от нового коронавируса COVID-19. Согласно результатам статистики, там из-за данного вида инфекции погибает каждый 20-й зараженный. Кроме того, за последние сутки количество человек, погибших в Италии из-за коронавируса, резко возросло. На данный момент число заболевших в Италии превысило десять тысяч человек. Количество жертв корона вируса достигло 631.