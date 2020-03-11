Британский профессор ван дер Пейл уверен в несправедливости суда по MH17

Москва, 11 марта. Профессор Сассекского университета Кейс ван дер Пейл заявил, что обвиняемые по делу о крушении рейса MH17 не имеют шансов на справедливый судебный процесс.

В беседе с ТАСС ван дер Пейл, написавший книгу «MH17, Украина и новая холодная война», сообщил, что в Нидерландах создан информационный климат, в котором подозреваемые по делу о крушении малайзийского Boeing не имеют ни единого шанса быть оправданными.

«Я сам написал книгу о крушении. Но мысли из нее не просачиваются в ведущие СМИ. В Нидерландах создан климат, в котором подозреваемые уже осуждены. Потому что даже судьи будут линчеваны общественностью, если осмелятся оправдать их», — считает ученый.

Профессор отметил, что документы, представленные Совместной следственной группой (ССГ), расследующей дело о крушении MH17, свидетельствуют о политической игре, в которой «невозможно надеяться на честный суд».

«Самое интересное, хоть и не напрямую связанное с делом, состоит в том, что главный прокурор Фред Вестербеке, который был на экранах телевизоров, на всех пресс-конференциях, давал интервью, решил не использовать суд как момент для триумфа, а уйти и возглавить полицию Роттердама. Это гораздо больше говорит о том, что происходит, чем любая техническая деталь», — подчеркнул ван дер Пейл.

Ученый указал, что стал соавтором объемного досье, показывающего, что версия ССГ не выдерживает критики, но на документ никак не отреагировали ни следователи, ни защитники.

«Возможно, они сильно заняты. Или хотят сохранить свою репутацию незапятнанной, не связанной с так называемыми теориями заговора. Однако, единственной теорией заговора в данном случае является официальная версия. Все, что я видел по делу MH17, является ложью», — подытожил он.

Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек. Расследованием причин случившегося занялась ССГ, которая, не дожидаясь завершения следствия и не приводя никаких существенных доказательств, обвинила в трагедии Россию.

Москва отвергла все обвинения и предложила содействие следствию, представив, в том числе, данные своих радаров и техническую документацию, подтверждающую, что поразившая авиалайнер ракета принадлежала Украине. Следователи начали изучать эту информацию лишь после утверждения обвинительного заключения.

Президент России Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию авиакатастрофы, а Москва может признать его результаты лишь в том случае, если примет в нем полноценное участие.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что слушания по делу о крушении MH17 в Нидерландах отложены по причине того, что «суд должен обсудить ряд вопросов».