В Парагвае отменены массовые мероприятия на 15 дней из-за COVID-19

Асунсьон, 11 марта. Парагвайское правительство пошло на радикальные меры после подтверждения второго случая заболевания коронавирусом в государстве, отменив все массовые мероприятия более чем на 2 недели. Об этом стало известно из сообщения главы Минздрава страны Хулио Массолени.

«Приостанавливаются мероприятия, предполагающие участие большого количества людей — концерты, спортивные мероприятия, религиозные собрания, политические мероприятия и занятия во всех учебных заведениях», — сообщил Массолени.

Подчеркивается, что отдельные спортивные мероприятия могут проводиться без зрителей. Столь жесткие меры будут действовать ближайшие 15 дней.

Ранее в Москве был введен запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий из-за коронавируса. Соответствующий указ размещен на сайте мэра столицы.