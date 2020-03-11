Сирия новости 11 марта 07.00: Турция отводит военную технику с юга Идлиба, восстановление трассы М4 в Латакии

Сирия, 11 марта. Турция отводит военную технику с юга Идлиба. В Латакии начаты работы по восстановлению трассы М4 для движения гражданского транспорта. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили склады боеприпасов и химикатов террористов на западе Алеппо, отразили нападение протурецких боевиков в Ракке.

ВС Турции и союзные силы: выводит с юга Идлиба тяжелую военную технику.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по опорным пунктам сирийской армии в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Ракке в ходе рейда в больнице задержали мужчину, подозреваемого в пособничестве террористам ИГ1.

Международная коалиция: усиливает свои военные базы в Дейр-эз-Зоре тяжелой артиллерией.

Провинция Латакия

Как сообщает портал SANA, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) приступили к работе по расчистке трассы М4. На отрезке магистрали в Латакии бульдозеры сносят насыпи и бетонные заграждения, оставленные боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Губернатор Латакии Ибрагим аль-Салем передал корреспонденту портала, что расчищено 40 километров трассы от поселка Кафрая до поселения Увайнат, в планах работы на оставшихся семи километрах и восстановление разрушенных террористами мостов. Губернатор отметил, что восстановление автомагистрали для движения гражданского транспорта и доступ к морскому порту на побережье Латакии положительно повлияет на восстановление экономики провинции, подорванной во время гражданского конфликта.

Провинция Алеппо

В западной части провинции Алеппо подразделения сирийской армии провели еще один этап работ по разминированию и обнаружили склады боеприпасов «Хайят Тахрир аш-Шам» и мастерские по изготовлению кустарных минометных снарядов, взрывчатки и ракет. По данным военного источника SANA, саперы зачистили штаб-квартиры боевиков в деревнях Кафр-Ана, Хавиджа и Анджар. Общий вес изъятых взрывчатых веществ для изготовления СВУ превысил 40 килограмм, кроме того со склада террористов были изъяты канистры химикатов, которые боевики планировали использовать для провокаций с применения химического оружия. Военнослужащие также изъяли со складов террористов удостоверений личности членов организации «Белые каски», которые фабрикуют фейки о гибели гражданских лиц при операция сирийской армии, а также приняли активное участие в фальсификации химической атаки в Восточной Гуте в 2013 году.

Провинция Дейр-эз-Зор

Пресс-центр «Демократических сил Сирии» (SDF) сообщил, что международная коалиция во главе с США усилила свои военные базы в провинции тяжелой артиллерией. ВС США оправдывают свои действия необходимостью защиты своих ближайших партнеров в САР – курдских боевиков от всех угроз в регионе. Как указывает пресс-центр, новые артиллерийские установки способны с высокой точностью поражать дальние цели, их планируют задействовать в ближайших антитеррористических операциях коалиции и SDF против «спящих ячеек» «Исламского государства»1.

Неизвестные совершили нападение на курдских боевиков и открыли огонь из автоматов по КПП на въезде в поселок Кушшат. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor, информации о жертвах пока не поступало.

Провинция Идлиб

Как передает военно-аналитический Telegram-канал (rybar), «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустила заявление на подконтрольном им медиаресурсе «Ибаа», в котором боевики назвали российско-турецкие соглашения «новым миражом» и отказались отойти от трассы М4. Оперативный штаб «Вахарид аль-Мунимин» сообщил об уничтожении нескольких бронированных автомобилей сирийской армии у высоты Аз-Завия.

ВС Турции начали отвод тяжелого вооружения от своих наблюдательных пунктов на юге Идлиба, согласно соглашению от 5 марта, как передает военный источник РИА Новости. Напомним, в ходе переговоров президентов России и Турции в Москве, лидерам удалось договориться о введении в Идлибе режима временного прекращения огня и создании зоны безопасности глубиной 6 километров к югу и северу от трассы М4. Южная часть зоны перейдет под контроль России, а север - Турции.

Провинция Ракка

К северу от города Айн-Исса Сирийская арабская армия (САА) столкнулась с отрядом «Сирийской национальной армии». Военнослужащие открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям боевиков, как сообщает агентство Rojava Network.

Как передает новостной портал Alk Habour, отряды сил внутренней безопасности SDF «Асайиш» провели рейд в отделении скорой помощи в Национальной больнице в городе Ракка и задержали мужчину, которого подозревают в пособничестве террористам «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.