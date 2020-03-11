Савин объяснил скандальную ситуацию вокруг интервью Кокорина

Москва, 11 марта. Блогер Евгений Савин объяснил, почему в СМИ попал пресс-релиз с цитатой форварда «Сочи» Александра Кокорина, которую тот в действительности не произносил в интервью для YouTube-канала «КраСава».

Ранее появилась информация, что в интервью «КраСава» Кокорин заявил, что не намерен играть больше за «Зенит» из-за испортившихся отношений с руководством клуба. Форвард отметил, что после того как с ним обошлись в «Зените», играть за сине-бело-голубых будет неприятно.

Однако чуть позже Кокорин опроверг эту информацию, подчеркнув, что не говорил ничего подобного.

Как сообщает «Спорт день за днем», Савин объяснил, что сейчас с ним работают два новых редактора, в результате они не согласовали пресс-релиз и «дали то, чего нет в ролике».

«Я уже ребятам сказал «спасибо» — из-за этого у нас большие проблемы. Странно давать пресс-релиз, не согласовав его с нами, который не соответствует фразам в ролике. Я спросил их: «Как могло так получиться?» Они не отвечают. Я им пожелал удачи, эти люди со мной больше не работают», — сообщил блогер.

Савин добавил, что в сложившейся ситуации не было никаких интриг или давления, это только ошибка редакторов его команды.

Напомним, осенью 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий устроили в центре Москвы две потасовки. В начале мая Пресненский суд российской столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных — к 1,5 года. В настоящее время все они уже выпущены на свободу.

17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20. 17 февраля игрок был арендован «Сочи», 1 марта он забил в дебютной встрече за команду против тульского «Арсенала» (1:2), передавал RT.