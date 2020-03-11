Число зараженных коронавирусом в Германии за сутки выросло более чем на 13%

Берлин, 10 марта. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 13,7% и достигло 1296 человек. Об этом сообщает институт Роберта Коха, который занимается сбором статистики по заболевшим в стране.

Еще утром во вторник ведомство сообщало о 1139 случаях. Вечером информация была обновлена.

Согласно последним данным, примерно треть всех заболевших находится в земле Северный Рейн-Вестфалия (484 случая, новых заболевших не зарегистрировано). Чуть более ста новых случаев отмечены в Баварии (314, плюс 58 случаев) и Баден-Вюртемберге (237, плюс 33). Также более 20 – в Берлине (48, изменений нет), Нижней Саксонии (49, рост на 11), Гессене (35 против 26 в понедельник), Рейнланд-Пфальце (рост на 8 до 25), Гамбурге (29, рост на 12) и Саксонии (22, увеличение на 10).

В остальных регионах зафиксировано от 4 до 13 случаев. Начиная со вторника, больные есть во всех федеральных землях Германии – о первых четырех случаях сообщили в земле Саксония-Анхальт.

На данный момент от коронавируса в Германии скончались два человека, новых жертв на вторник нет.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число заразившихся превысило 113 тысяч человек. Более четырех тысяч из них скончались, более 60 тысяч выздоровели. Случаи заражения зафиксированы в более чем 90 странах мира.