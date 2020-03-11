نتائج سوريا في 10 مارس: أنقرة تهدد بضرب الجيش السوري ، وقامت الشرطة العسكرية الروسية في سوريا بقيادة قوافل تركية إلى مراكز المراقبة

سوريا ، 10 مارس. قال وزير الخارجية الروسي ميفلوت كافوس أوغلو إن الشرطة العسكرية التركية استأنفت العمليات العسكرية في سوريا في انتهاك لوقف إطلاق النار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من مرور 13 رتل تركيًا إلى مراكز المراقبة التابعة للجيش التركي في منطقة إدلب.

أنقرة تهدد بضرب الجيش السوري في حالة انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب

ستستأنف تركيا عملياتها العسكرية في سوريا إذا انتهك الجيش السوري الهدنة المتفق عليها في إدلب. صرح بذلك وزير الخارجية التركي مولود كافوس اوغلو.

ووفقا له ، تعمل أنقرة على ضمان أن تكون الهدنة في المحافظة دائمة.

"إذا بدأ الجيش السوري ، على الرغم من تطبيق وقف إطلاق النار ، بالتقدم في شمال غرب سوريا ، فسنفعل ما قمنا بفعلة من قبل". نقلت تهديدة وكالة الأناضول التركية.

قادت الشرطة العسكرية الروسية في سوريا 13 قافلة تركية إلى نقاط المراقبة التركية

على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، ضمنت الشرطة العسكرية الروسية مرور 13 قافلة تركية إلى مراكز المراقبة التابعة للجيش التركي في منطقة إدلب. صرح بذلك الاميرال اوليج جورافليف رئيس المركز الروسي لمصالحة الاطراف المتحاربة في سوريا.

و صرح : "من أجل تنفيذ التعاون العملي بين المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة والجانب التركي ، تم إنشاء قناة اتصال خاصة مستمرة. خلال اليوم الماضي ، قامت الشرطة العسكرية الروسية بتأمين 13 قافلة تركية إلى مواقع مراكز المراقبة التابعة للقوات المسلحة التركية الواقعة في مناطق التصعيد في إدلب".

انفجارين في حلب

وحدث تفجيران في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش التركي والجماعات التابعة له. وأفادت قناة تلفزيون حلب اليوم أن شخصا أصيب عندما انفجرت قنبلة محلية الصنع في سيارة أحد مقاتلي الجيش الوطني السوري في مدينة الباب.

وأفادت "المحرر ميديا" أن شخصا قد أصيب في انفجار سيارة مفخخة أخرى في مدينة عفرين. ولم ترد بعد معلومات عن ضحايا آخرين. ويشتبه المتشددون في أن أفراد من "قوات تحرير عفرين" الكردية هم الذين يقومون بأعمال تخريبية في منطقة عمليات "درع الفرات" التابعة للقوات المسلحة التركية.

مسلحو هيئة تحرير الشام يخرقون وقف إطلاق النار في حلب

بالقرب من قرية كفر أمة في محافظة حلب ، فتح مسلحون من هيئة تحرير الشام النار على معاقل مبنى الحرس الثوري الإسلامي. جاء ذلك من قبل بوابة الأخبار "مراسلون".

رد الإيرانيون النار على مواقع المسلحين . ناشطون إعلاميون مقربون من الإرهابيين ينشرون معلومات مفادها أن الجماعة تمكنت من وقف الهجوم الحكومي بالقرب من قرية كفر تل غرب مدينة حلب.