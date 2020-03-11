Мексика заинтересована в посредничестве между Россией и Саудовской Аравией

Мехико, 11 марта. Мексика может выступить посредником в нефтяном противостоянии между Саудовской Аравией и Россией, которое потрясло мировые рынки, заявил глава мексиканского Минфина Артуро Эррера, сообщает Reuters.

«Да, мы ищем возможные каналы посредничества», — ответил мексиканский министр на вопрос, намерено ли Мехико выступить посредником между Москвой и Эр-Риядом.

Отмечается, что падение цен на нефть грозит бюджету Мексики, который во многом зависит от экспорта сырья. Под ударом оказалась национальная нефтяная компания Pemex, несущая долговую нагрузку. Ей может грозить понижение кредитного рейтинга после миллиардных убытков в прошлом году.

Напомним, что страны ОПЕК+ ранее не сумели достичь компромисса в вопросе об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти. В связи с этим, с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. Это спровоцировало обвал на нефтяном рынке. 9 марта падение цен на нефть достигало 30%.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco понизила цены на нефть для ослабления позиций Москвы на рынке. Источники издания отмечают, что таким образом Saudi Aramco хотела захватить долю РФ на мировом рынке нефти.