Российские Ту-142 провели полет над морем Ботфорта по всем международным правилам

Москва, 11 марта. Два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ РФ совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, подчеркнув, что полеты прошли в строгом соответствии с Международными правилами.

Самолеты провели в небе около 12 часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США. В Минобороны подчеркнули, что самолеты Ту-142 провели полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее во вторник командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что американские истребители четыре часа сопровождали российский противолодочный самолет Ту-142 в районе Аляски. По их данным, российский борт «приблизился к побережью Аляски на расстояние 50 морских миль (около 92 км)». При этом в NORAD добавили, что Ту-142 «не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады».

Недавно сообщалось о нескольких учебных операциях российских Ту-142. В частности, 7 марта «Газета.ру» передавала, что британские истребители были подняты с авиабаз Лоссимут и Конингсби для сопровождения российских самолетов Ту-142, замеченных «в зоне британских интересов».

Позднее стало известно, что самолеты ВКС РФ провели учения в небе над Северным Ледовитым океаном.

Экипажи двух Ту-142 Северного флота провели полет и отработали решение задач в дальней морской зоне, а также обеспечили топливом истребители МиГ-31. Среди прочего, экипажи отработали дозаправку в воздухе от танкера Ил-78. Самолеты провели в небе более 13 часов и преодолели около 10 тысяч километров.