Путин заявил, Макрон и Меркель поддержат участие парламентариев в «нормандском формате»

Москва, 11 марта. Президент РФ Владимир Путин считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель поддержат инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».

10 марта российский лидер встретился с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. На встрече обсуждалась идея Медведчука подключить к «нормандскому формату» парламентариев РФ, ФРГ, Франции и Украины.

Украинский политик попросил Путина, что бы тот поделился с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель инициативой подключить к переговорам парламентариев.

«Им не надо подсказывать, они люди опытные. Думаю, что они поддержат этот формат», — заявил Владимир Путин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что необходимо законодательное закреплять договоренности лидеров стран «нормандской четверки».

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта. Минские соглашения предусматривают предоставление республикам Донбасса особого статуса, прекращение огня и проведение на территории ЛНР и ДНР местных выборов. Тем не менее, за 5 лет Киев не выполнил ни одного из перечисленных в документе обязательств.