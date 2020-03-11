Продюсер Пригожин потерял шесть миллионов рублей за один день

Москва, 10 марта. Многие российские звезды сообщили, что потеряли часть своих состояний из-за резкого изменения курса рубля на мировом рынке. Как рассказал продюсер Иосиф Пригожин, он лишился шести миллионов рублей за один день.

Продюсер объяснил, что хранил свои накопления в рублях, поэтому резкое изменение курса национальной валюты застало его врасплох.

«Конечно, все это очень неприятно — за один день потерять какие-то деньги. И я потерял. Миллионов шесть рублей точно потерял», — отметил продюсер.

Он объяснил, что одной из причин убытков являются слишком тесные связи с иностранным производством.

«Все, чем мы пользуемся, — иностранное. Гитары, клавиши, барабаны, аппаратура…», — сказал Пригожин.

Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем, продюсер призвал активнее развивать российское производство. Он напомнил, что в Советском Союзе практически все, включая автомобили, было отечественным.

Ранее Пригожин прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса и моду на ношение защитных масок.

Напомним, 9 марта произошло 30-процентное удешевление нефти, на фоне которого обвалился курс рубля. Однако 10 марта ситуация начала стабилизироваться. На рынке Forex стоимость евро превысила 86 рублей, доллар приблизился к 76 рублям. В тот же день биржа установила коридор возможного изменения курса иностранных валют, который составил от 70,455 до 76,3951 рубля для доллара и от 79,625 до 87,3131 рубля для евро.