Путин обсудил с Медведчуком и Володиным Минские соглашения

Москва, 11 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу в Кремле со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Отмечается, что российский президент поддержал идею парламентского измерения «нормандского формата», которую предложил Медведчук.

«Конечно, если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту», — заявил Путин.

Российский лидер выразил надежду, что президент Украины Зеленский поддержит инициативу. По словам Владимира Путина, он знает о «настрое французских и немецких коллег на эту работу».

Виктор Медведчук отметил, что для убеждения украинских парламентариев в безальтернативности Минских соглашений была бы полезна помощь от российских, немецких и французских коллег.

Вячеслав Володин в свою очередь рассказал о создании рабочей группы по этому вопросу. По его словам, те договоренности, которые достигают главы государства, должны быть законодательно подкреплены.

Как сообщают «Известия», ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий осудил ультиматумы Зеленского и отметил, что заявления президента Украины о вероятном выходе Киева из «нормандской четверки» лишь отталкивают от Киева республики Донбасса.