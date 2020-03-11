Гражданина России задержали в США 

Вашингтон, 11 марта. Правоохранительные органы США задержали в Нью-Йорке гражданина России Кирилла Фирсова, сообщается в документах судебной базы.

Как передает РИА Новости со ссылкой на данные американских властей, россиянин обвиняется в содействии продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. Ему вменяются в вину два преступных эпизода.

Отметим, в конце февраля МИД РФ предупредил граждан РФ, что их могут преследовать американские спецслужбы, если они поедут в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых Вашингтоном лиц, передавала «Газета.ру».

По данным российского внешнеполитического ведомства, американские власти активно продолжают аресты россиян по всему миру, несмотря на то, что Москва неоднократно призывала коллег из США нормализовать взаимодействие на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

С 2008 года на территории третьих государств были арестованы 53 россиянина, из них шесть — в 2019 году, сообщили в МИД. Арестованные граждане РФ при этом подвергаются мощному психологическому давлению и содержатся в невыносимых условиях.