Пентагон признал, что власти США оказывали поддержку «Талибану»

Вашингтон, 10 марта. Власти США признались, что оказывали поддержку радикальному движению «Талибан1 (запрещено в РФ) в Афганистане в его борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Соответствующее заявление сделал глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Выступая на слушаниях комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил, он подтвердил, что Пентагон оказывал поддержку «Талибану». По его словам, талибы «эффективно» сократили, а затем ликвидировали присутствие ИГ в южной провинции Нангархар. Маккензи отметил, что эта провинция является одним из самых сложных в мире регионов для ведения боевых действий, и «Талибан» понес серьезные потери во время боев с ИГ.

Отвечая на вопрос, действовал ли «Талибан» самостоятельно, Маккензи признал, что США помогали этому радикальному движению.

«С нашей стороны была очень ограниченная поддержка. Я бы охарактеризовал это как очень ограниченную поддержку», — заявил он.

Отметим, что ранее сами власти США критиковали правительства других стран за то, что те оказывали поддержку «Талибану» в Афганистане.

Напомним, что мирное соглашение между США и «Талибаном» было подписано 29 февраля в Дохе. Согласно документу 10 марта должны начаться межафганские переговоры, в ходе которых стороны обсудят условия полного прекращения огня и будущее политическое устройство Афганистана.

К моменту начала переговоров должны быть отпущены на свободу около пяти тысяч пленных талибов и до тысячи человек, удерживаемых «Талибаном».

Как пишет «Газета.ру», США обязались покинуть территорию Афганистана в течение 14 месяцев при условии соблюдения талибами договоренностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.