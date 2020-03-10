Зеленский заявил, что сотрудничество Украины с МВФ способствует доверию инвесторов

Киев, 10 марта. Сотрудничество с МВФ важно для Украины с точки зрения доверия инвесторов, а не только ради очередного транша, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Ранее новый председатель правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что обновленный кабмин продолжит взаимодействие с МВФ и другими кредиторами​​​.

Зеленский отмечает, что Киев продолжает выполнять взятые на себя обязательства. По его словам, при нем уже выполнили больше, чем при прошлой власти. Он отмечает, что осталось провести лишь земельную реформу и принять банковский закон.

«Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем», — заявил украинский президент.

Он подчеркнул, что на данный момент веется работа над подготовкой законопроекта, который сделает невозможным возвращение банков экс-владельцам. По словам Зеленского, требуется еще немного времени для согласования.

Ранее МВФ договорился с Киевом о новой 3-летней программе кредитования на 5,5 млрд долларов. Бывший министр финансов Украины Оксана Маркарова выразила надежду, что новая программа МВФ станет последней для Украины, а правительство сможет отказаться от кредитов уже спустя 3 года.

Недавно «Газета.ру» сообщала, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило прогноз на долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне «B».