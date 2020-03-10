Зеленский заявил, что сотрудничество Украины с МВФ способствует доверию инвесторов

Киев, 10 марта. Сотрудничество с МВФ важно для Украины с точки зрения доверия инвесторов, а не только ради очередного транша, заявил глава государства Владимир Зеленский.
Ранее новый председатель правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что обновленный кабмин продолжит взаимодействие с МВФ и другими кредиторами.
Зеленский отмечает, что Киев продолжает выполнять взятые на себя обязательства. По его словам, при нем уже выполнили больше, чем при прошлой власти. Он отмечает, что осталось провести лишь земельную реформу и принять банковский закон.
«Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем», — заявил украинский президент.
Он подчеркнул, что на данный момент веется работа над подготовкой законопроекта, который сделает невозможным возвращение банков экс-владельцам. По словам Зеленского, требуется еще немного времени для согласования.
Ранее МВФ договорился с Киевом о новой 3-летней программе кредитования на 5,5 млрд долларов. Бывший министр финансов Украины Оксана Маркарова выразила надежду, что новая программа МВФ станет последней для Украины, а правительство сможет отказаться от кредитов уже спустя 3 года.
Недавно «Газета.ру» сообщала, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило прогноз на долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне «B».