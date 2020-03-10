Газопровод «Сила Сибири» остановят на профилактику 

Москва, 10 марта. Газопровод «Сила Сибири», запущенный в декабре 2019 года, остановится на профилактику во второй половине марта, сообщает пресс-служба «Газпрома».

В компании уточнили, что ранее «Газпром» и китайская CNPC договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью. Сейчас идет согласование точных дат профилактических работ, ожидается, что это будет вторая половина марта, передает RT.

Напомним, газопровод «Сила Сибири» поставляет газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке, а также потребителям в Китай. 2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод в режиме телемоста.

Как уточнил тогда российский лидер, взаимодействие России и Китая в сфере энергетики с запуском «Силы Сибири» выходит на новый уровень. Согласно контракту между «Газпромом» и китайской CNPC, ежегодно по газопроводу в Китай будет поставляться 38 миллиардов кубометров голубого топлива.

Маршрут газопровода проходит по трем российским регионам: Якутии, Иркутской и Амурской областям. Как сообщала «Газета.ру», Си Цзиньпин особо отметил, что «Сила Сибири» должна усиливать социально-экономическое развитие тех регионов, через которые она проходит.