Истребители США 4 часа сопровождали российский Ту-142 вблизи Аляски

Вашингтон, 10 марта. Истребители США 4 часа сопровождали российский противолодочный самолет Ту-142 в районе Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Американские военные сообщают, что российский самолет находился в зоне опознавания ПВО США в течение 4 часов. Все это время его сопровождали истребители США.

«Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве над морем Бофорта и приблизился к побережью Аляски на расстояние 50 морских миль (около 92 км. — Прим. ФАН). Российский самолет не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады», — сообщается на странице командования в Twitter.

Недавно сообщалось о нескольких учебных операциях российских Ту-142. Неделю назад командование Тихоокеанского флота РФ сообщало об учениях с бомбометанием в Японском море. До этого поступали сообщения об учебных полетах Ту-142 над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.

Ранее Вашингтон заявлял о своей обеспокоенности из-за якобы усиления военной активности Российской Федерации на территории Арктики.

На днях «Газета.ру» сообщала, что британские истребители были подняты с авиабаз Лоссимут и Конингсби для сопровождения российских самолетов Ту-142, замеченных «в зоне британских интересов».