Макрон рассказал о готовности ЕС к мерам по недопущению нестабильности из-за коронавируса

Париж, 10 марта. Евросоюз готов принять все необходимые меры, чтобы бороться с эпидемией коронавируса и не допустить экономической нестабильности. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы также зафиксировали, что все вместе мы готовы принять необходимые решения и меры, чтобы противостоять этой эпидемии и всем возможным последствиям, которые могут иметь место, и избежать любой формы финансов и экономической нестабильности​​​. Мы примем все необходимые решения по этому вопросу», — заявил Макрон, выступая перед журналистам по итогам видеоконференции по ситуации с распространением коронавируса нового типа, в которой приняли участие главы государств и правительства стран Евросоюза.

Как заявил ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, распространение коронавируса окажет серьезные последствия для французской экономики. Отметим, что согласно последним данным, число заболевших во Франции составляет 1784 человека. 33 заразившихся вирусом, скончались.

О вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус COVID-19. Всего заразившихся вирусом COVID-19 в мире — более 113 тысяч, умерших от болезни — свыше 4000, выздоровевших — примерно 63 тысячи, пишет «Газета.ру».

Отметим, что власти Китая уверены, что эпидемия нового коронавируса будет вскоре побеждена. Китайские ученые разработали вакцину для формирования иммунитета к заболеванию, об этом ранее сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.