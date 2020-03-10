Forbes озвучил потери российских миллиардеров на фоне обвала рынка

Москва, 10 марта. Совокупные потери российских долларов миллиардеров (таких сейчас 97 человек) на фоне обвалов рынка превысили 8,8 млрд долларов, сообщает во вторник Forbes.

Больше всего, по данным издания, потеряли совладельцы нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун — порядка 2,1 млрд долларов и 904 млн долларов соответственно. За ними следует глава ГМК «Норникель» Владимир Потанин, чьи потери составили 613 млн долларов.

На третьем месте антирейтинга оказались бенефициары «Новатэка» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, которые потеряли 607 и 594 млн долларов соответственно.

В первой десятке миллиардеров только Сулейман Керимов смог не только не потерять деньги, но и увеличить свое состояние. Его семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс». Forbes подчеркивает, что золото особенно во время кризиса считается защитным активом, его инвесторы всегда активно скупают.

Напомним, курс рубля снизился на фоне обвала цен на нефть, произошедшего в ночь на 9 марта. На переговорах по поводу пролонгации сделки ОПЕК+, которые прошли 6 марта в Вене, Россия настаивала на продлении договоренностей о сокращении добычи нефти на прежних условиях. В результате стороны не смогли договориться, и продление сделки провалилось, что привело к обрушению цен на нефть на 30%, передавал RT.

Финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека заявил «Газета.ру», что девальвация рубля может привести к росту цен на все группы импортных товаров, прежде всего, на бытовую технику, электронику и автомобили. По мнению эксперта, можно также ожидать скачка цен и на продукты питания, например, плодоовощную продукцию, где существенную долю занимает импорт, а также лекарства, косметику, авиабилеты и туристические услуги.

Минсельхоз же не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания в России на фоне ослабления рубля. Тем не менее, в ведомстве допускают некоторый рост ценников на продукцию, которая не производится в нашей стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее напомнил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности в данной ситуации. Он также назвал сложившуюся ситуацию прогнозируемой.