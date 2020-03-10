Разумков подтвердил, что на пост генпрокурора Украины претендует юрист «Квартала 95»

Киев, 10 марта. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что среди претендентов на должность генерального прокурора страны есть юрист «Квартала 95», депутат от «Слуги народа» Сергей Ионушас.

Напомним, 5 марта украинский парламент выразил недоверие генпрокурору страны Руслану Рябошапке, что повлекло его дальнейшую отставку. Врио генерального прокурора было назначен заместитель Рябошапки, главный военный прокурор Виктор Чумак.

Разумков отметил, что на данную должность претендует и исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова. Как отмечает спикер Рады, он сотрудничал с Ионушасом фактически с первого дня работы в предвыборном штабе.

«Это эффективные народные депутаты, я в первую очередь буду их оценивать именно так, а кого определит президент, кого он будет вносить, это его прерогатива», — заявил Дмитрий Разумков.

Спикер сообщает, что назначение нового генпрокурора может состояться на внеочередном заседании Верховной рады, как только президент Украины Владимир Зеленский внесет его кандидатуру.

Как сообщает «Газета.ру», лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил экс-генпрокурора Рябошапку в развале прокурорской системе в стране.