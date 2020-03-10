Сборная Франции сыграет с командами из Украины и Финляндии без зрителей из-за коронавируса

Париж, 10 марта. Товарищеские матчи сборной Франции против команд из Украины и Финляндии пройдут при пустых трибунах. На такие меры организаторам игр пришлось пойти из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре.

Сборная Франции проведет игру с командой из Украины 27 марта. Игра с Финляндией состоится 31 марта. Оба матча будут проведены на стадионе «Стад де Франс».

Ранее сообщалось о том, что все матчи чемпионата Франции вплоть до 15 апреля будут проходить при пустых трибунах.

Накануне Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии призвал правительство страны отменить все спортивные мероприятия на фоне распространения коронавируса. Исключением могут стать лишь международные турниры, не попадающие под юрисдикцию НОК.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в Италии от вызванного коронавирусом нового типа заболевания погибли 36 человек. Общее количество умерших составило 233 человека, инфицировано 5883 человека.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились свыше 113 тысяч человек, погибли более четырех тысяч человек. При этом случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.