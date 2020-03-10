К юго-востоку от Триполи в районе Аль-Затарна идут ожесточенные бои

Триполи, 10 марта. На юго-востоке Триполи в районе Аль-Затарна идут ожесточенные бои, сообщает Afrigatenews.

Ранее представители Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщали, что боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) собираются прорывать линию фронта в районе Абу Курайн. В сообщении ЛНА подчеркивалось, что поддержку триполитанским боевикам оказывают Турция и сирийские наемники, которых Анкара массово передислоцирует в североафриканскую страну. В этом районе было замечено скопление военной техники.

Ранее глава так называемого «МВД» ПНС Фатхи Башага сообщал о намерении Файеза Сарраджа провести массированную атаку к югу от Триполи, для захвата новых территорий.

Регулярные провокации и обстрелы со стороны боевиков ПНС свидетельствуют о нежелании Сарраджа урегулировать ливийский конфликт мирным путем.