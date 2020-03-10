Россия обеспечила доступ к медицине одной из коммун в ЦАР

Банги, 10 марта. В Центральноафриканской республике в коммуне Уадда Майкага, расположенной в 250 км от города Бриа, при поддержке российских партнеров создан медицинский центр.

В дополнение к обучению вооруженных сил ЦАР (FACA) российскими военными инструкторами в Беренго и поддержке этой миссии в области образования, российские партнеры также помогают местным жителям в вопросах здравоохранения.

В коммуне Уадда Майкага построили стационарную клинику, в которой местным жителям бесплатно оказывают медпомощь. Здание оснащено помещением для консультаций, здесь находятся две операционные и больничная палата. Руководят клиникой два российских врача и медсестра из ЦАР.

Ежемесячно в клинику доставляют лекарства, в том числе, антибиотики. Это позволяет врачам уже четыре месяца помогать городу с 8 000 населением.

«Благодаря российской миссии мы больше не покинуты, мы получаем бесплатные лекарства. Это свидетельствует о доброй воле правительства, которое всегда думает о населении коммуны Уадда Майкага. На самом деле мы можем только сказать спасибо и хотели бы, чтобы они сделали еще больше для нашего выживания», — рассказал один из жителей коммуны.

Ежедневно помощь в клинике могут получать 60 человек. Чаще всего они жалуются на лихорадку, малярию, паразитарные болезни и заболевания, связанные с отравлением водой. Иногда приходят пациенты с переломами, принимаются роды, фиксируются тяжелые заболевания.

Глава медцентра Жозефина Яссигбанга, формулируя запросы правительству, подчеркнула, что материальную базу центра необходимо расширять.

«Здесь мы делаем операции для беременных женщин, у которых есть проблемы с родами, но нам не хватает оборудования, чтобы соответствовать международным стандартам. Вот почему мы просим правительство поддержать усилия российских партнеров, которые уже много для нас делают», — заявила она.

В свою очередь представитель Минздрава ЦАР, доктор Жан-Батист Мадунджи выразил благодарность российским партнерам за оказанную помощь.

«Мы приехали по поручению министра здравоохранения и народонаселения, чтобы увидеть этот стационарный центр, который создан российскими партнерами, следует отметить, центр помогает местным жителям бесплатно. Вы знаете, что население Уадда Майкага пострадало от военно-политического кризиса, который пережила страна, и такая инициатива обязательно поможет местному населению улучшить состояние здоровья», — подчеркнул он.

Мадунджи призвал население к выполнению условий Политического соглашения о мире и примирении в ЦАР, а также программы всеобщего охвата услуг здравоохранения, которая была начата в апреле 2019 года президентом Фостеном Арканжем Туадера.

Местные СМИ неоднократно подчеркивали, что жители заброшенной коммуны Уадда Майкага обрели надежду и новую жизнь благодаря новой клинике.