Число заболевших коронавирусной инфекцией в Израиле достигло 39 человек

Тель-Авив, 10 марта. Число заболевших коронавирусом в Израиле достигло 39 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно информации ведомства, среди заболевших есть как те, кто прибыли из Италии, Испании, Бельгии и Австрии, так и те, кто с ними контактировал. В одном случае властям не удалось установить источник заражения.

Отметим, что правительство Израиля предпринимает самые решительные меры по сдерживанию эпидемии. Отменены все массовые мероприятия, включая торжественные процессии по случаю праздника Пурим, которые отмечается на следующей неделе. Всем гражданам, которые вернулись из стран, где наблюдается вспышка коронавируса, предписано соблюдать домашний карантин. Это же распоряжение касается и тех, кто контактировал с заболевшими.

Министр здравоохранения Израиля уже призвал граждан отказаться от посещения Италии, а также серьезно обдумать необходимость посещения других стран в связи с текущей ситуацией. Все въезжающие в Израиль из Италии, а также из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао, Франции, Германии, Испании, Австрии, Швейцарии обязаны проходить двухнедельный карантин дома. Лица, вернувшиеся из стран Азии, и нарушившие условия карантина, могут быть осуждены на срок до семи лет лишения свободы. Кроме того, еще в феврале Израиль полностью прекратил авиасообщение с Китаем, а также запретил въезд иностранцам, которые посещали КНР.

Напомним, ранее россиян попросили воздержаться от поездок в страны, охваченные вирусом.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что власти страны смогут победить коронавирус на всей территории Китая до конца марта. По его словам, 99% случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, были зафиксированы на территории Китая.