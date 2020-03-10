Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе

Анкара, 10 марта. Турция начала поэтапный отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб в соответствии с соглашением от 5 марта, сообщает РИА Новости, со ссылкой на военный источник.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля, когда подконтрольные Турции боевики из организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещена в РФ), начали наступление. Правительственные войска Сирии остановили продвижение джихадистов, в результате столкновения погибли 36 турецких военных, которые оказались в рядах террористов. 5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о перемирии в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.