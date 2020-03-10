Более сорока человек находятся под наблюдением в Курской области из-за коронавируса

Курск, 10 марта. В Курской области под наблюдением остаются более сорока человек, большая часть которых вернулась из стран, где наблюдается неблагополучная ситуация с распространением коронавируса. Об этом сообщает администрация региона.

Кроме того, врачи наблюдают за еще двумя пациентами, которые могли заразиться новым вирусом.

«На данный момент под наблюдением (на обсервации) в больнице имени Н​​​.А. Семашко находятся два человека, которые могли быть в среде возможного заражения. Они ехали в одном поезде с заболевшей женщиной из Белгородской области. У них взяты лабораторные анализы, результат отрицательный», — говорится в сообщении ведомства.

Власти подтвердили, что эти два человека будут находиться в стационаре под наблюдением еще две недели. Помимо этого под домашним наблюдением находятся еще 39 человек, большая часть из которых – туристы. Все они были в странах, где зарегистрированы случаи заболевания новым коронавирусом.

Так как на территории соседних регионов зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, губернатор Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение «О введении режима повышенной готовности».

Напомним, о коронавирусе нового типа стало известно в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань провинции Хубэй, а первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. Власти Китая ввели особый режим на территории региона, чтобы остановить распространение вируса COVID-19, однако эпидемия захлестнула другие страны. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Южной Корее, Иране и Италии.