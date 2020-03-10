Число заразившихся коронавирусом в США превысило 800 человек

Вашингтон, 10 марта. Более 800 человек заразились коронавирусной инфекцией в США. Об этом свидетельствуют подсчеты, проведенные специалистами Университет Джонса Хопкинса на основе федеральной и местной статистики.

По данным университета, к настоящему моменту на территории США зафиксированы 804 случая заражения коронавирусом. При этом от вируса скончались 28 человек. В свою очередь Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщает о 647 случаях заражения, а также о 25 летальных исходах.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником массовой эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились более 113 тысяч человек. От вируса погибли более четырех тысяччеловек. Случаи заражения китайским коронавирусом зафиксироаны в большинстве стран мира. На территории РФ зарегистрированы 20 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что все заразившиеся посещали Италию, которая охвачена эпидемией коронавируса.

Китайским ученым удалось установить, что источником заражения стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в Ухани. Первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.