Чуйченко хочет перенести СИЗО за пределы городов и придать им менее «брутальный» вид

Москва, 10 марта. Министр юстиции России Константин Чуйченко выступил с инициативой изменить внешний вид зданий СИЗО, а также поддержал предложение передислоцировать изоляторы за пределы городов, сообщает Минюст.

Глава министерства юстиции подчеркнул, что в СИЗО содержатся лица, чья вина в злодеяниях еще доказана, и что изоляторы не должны выглядеть «брутально».

«Нужно подумать над тем, чтобы делать здания учреждений системы менее брутальными. Мы не должны видеть колючую проволоку, нам не нужны элементы устрашения», — заявил Чуйченко.

Также он отметил, что большинство изоляторов размещены в городских центрах. По его мнению, СИЗО следует перенести за пределы городов. Чуйченко считает, что необходимо улучшить условия содержания в подобных учреждениях, в том числе провести реновацию женских изоляторов.

Глава ФСИН Александр Калашников в свою очередь отметил, что реконструкция изоляторов является одним из важнейших аспектов деятельности уголовно-исполнительной системы. Также он подчеркнул важность разработки новых требований к объектам, которые бы учитывали актуальные архитектурные нормы и климатические условия России.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Минюст и МВД России предложили предоставить судам право направлять на принудительное лечение граждан, неоднократно совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.