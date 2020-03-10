Военные ЛНР сбили ударный беспилотник ВСУ в Донбассе

Луганск, 10 марта. Народная милиция Луганской Народной Республики сбила ударный беспилотник ВСУ, направлявшийся к подконтрольному ЛНР населенному пункту Калиново. Об этом журналистам сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, ударный беспилотник направили силовики 72 бригады ВС Украины в сторону жилых домов населенного пункта Калиново. БПЛА заметил экипаж станции радиоэлектронной борьбы «ТРИТОН-М1», после военные ЛНР сбили беспилотник.

Осадчий напомнил, что применение ударных беспилотников нарушает Минские соглашения. Он призвал международных наблюдателей миссии ОБСЕ «зафиксировать факт подлой провокации со стороны ВСУ».

«Командир 72 бригады … намеревался осуществить прицельную бомбардировку жилых домостроений населенного пункта Калиново», — заявил Осадчий.

По его словам, украинские силовики планировали провести теракт при помощи беспилотника, который был изготовлен кустарным способом и оборудован устройствами сброса боеприпасов.

Как сообщалось ранее во вторник, за прошедшие сутки в зону обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины вошли 11 населенных пунктов Донбасса. Поселки Логвиново и Лозовое в ЛНР обстреливали из гранатомета и 82-мм миномета.

В ДНР зафиксировали 16 нарушений режима прекращения огня со стороны армии Киева. В зону обстрелов вошли Горловка, Зайцево, Спартак, Донецк и другие. В Зайцево выстрелом снайпера ранен мужчина 1964 года рождения. Стрельба по ДНР открывалась из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и стрелкового оружия.