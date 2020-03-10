США отказались передавать Турции ЗРК Patriot, пока та не вернут в Россию С-400

Вашингтон, 10 марта. США не будут передавать Турции свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, о которых та просит, пока Анкара не вернет России полученные у нее ранее комплексы С-400. Об этом заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

«Позиция министра [обороны США Марка Эспера] была ясна фактически с момента, как он стал министром (летом 2019 года – Прим. ФАН). Она заключается в том, что Турция не получит батареи Patriot, пока она не вернет С-400 [России]», — заявил Хоффман, выступая на брифинге.

Дискуссия о возможных поставках американских ЗРК в Турцию возобновилась после нового витка эскалации в сирийской провинции Идлиб, где наблюдались столкновения между турецкими и сирийскими военными. В этот вторник турецкий президент заявил, что США якобы смягчили свою позицию по закупке американских ЗРК Турцией. По словам Эрдогана, теперь Вашингтон требует от Анкары лишь не вводить российский С-400 в эксплуатацию.

Напомним, идея Анкары закупить у России новейшие ЗРК С-400 вызвала резкую реакцию со стороны США. В Белом доме потребовали от Турции разорвать договоренности о поставках с Москвой, взамен Вашингтон предлагал приобрести американские системы Patriot. В противном случае США отказывались от продажи Турции истребителей F-35 и даже вводили санкции.

Несмотря на это, в июле 2019 года Москва начала поставки систем ПВО в Турцию. Эрдоган заявлял, что турецкие военные окончательно введут в действие ЗРК российского производства в апреле 2020 года.