Билли Айлиш обнажилась на концерте в знак протеста против бодишейминга

Нью-Йорк, 10 марта. Американская певица Билли Айлиш во время своего концерта обнажилась в знак протеста против бодишейминга. Видеозапись с выступления 18-летней исполнительницы опубликовали пользователи Twitter.

На видеозаписи видно, как певица, обычно появляющаяся на публике в мешковатых вещах, разделась до нижнего белья и погрузилась в черную жидкость. Параллельно Билли Айлиш произносит речь о своем теле. Издание The Guardian приводит расшифровку ее слов.

«Тело, в котором я родилась, — не то, чего вы ждали? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина. Если раздеваюсь, то шлюха. Хотя вы никогда не видели моего тела, вы все судите и судите меня за него», — сказала певица во время выступления.

Билли Айлиш осудила людей, делающих выводы об окружающих исходя из их размера одежды.

До этого американская певица Билли признавалась, что перестала читать комментарии в своих соцсетях из-за агрессивных сообщений от хейтеров. В феврале она расплакалась во время вручения премии Brit Awards, заявив, что в последнее время постоянно становится объектом ненависти. Она одержала победу в номинации «Лучшая соло-исполнительница», став самой молодой артисткой, получившей эту награду.

Недавно поисковая система Google опубликовал рейтинг популярных девушек, которыми чаще всего интересуются жители России, передает «Газета.ру». В топ-5 вошли шведская экоактивистка Грета Тунберг, певица Билли Айлиш, автор блога «Инстасамка» Дарья Зотеева, Ким Кардашьян и актриса Яна Кошкина.