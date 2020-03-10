Трамп признался, что не тестировался на коронавирус

Вашингтон, 10 марта. Президент США Дональд Трамп признался, что не проходил обследование на наличие коронавируса.

Глава Белого дома отметил, что у него отсутствуют симптомы, которые вызывает коронавирус, поэтому не считает нужным проходить обследование.

«Я чувствую себя прекрасно», — сказал Трамп журналистам.

Он также добавил, что обязательно пройдет обследование, если в этом будет необходимость.

Стоит отметить, что ранее четверо членов конгресса США отправились в добровольный карантин после контактов с носителем коронавируса. При этом один из конгрессменов контактировал с Дональдом Трампом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником массовой эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым китайским вирусом заразились более 113 тысяч человек. От вируса скончались более четырех тысяч заболевших. Случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в большинстве стран мира. В настоящее время на территории России зарегистрированы 20 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что все заразившиеся посещали Италию в течение последних двух недель.

Китайским ученым удалось установить, что источником заражения стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в Ухани. Первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.