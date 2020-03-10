Путин отметил успешное стратегическое партнерство РФ и Казахстана

Москва, 10 марта. Стратегический альянс России и Казахстана продолжает успешно развиваться, заявил президент России Владимир Путин на встрече с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«В наших двусторонних отношениях с вашей подачи сложился стратегический альянс, стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном. Это партнерство успешно развивается, у нас продолжается политический диалог, мы регулярно встречаемся с президентом, у нас ритмично работают правительства», ― заявил Путин.

Президент РФ поблагодарил Назарбаева за то, что он продолжает развивать «свое детище», к нему Путин отнес не только современный Казахстан, но и Евразийский экономический союз, который был инициирован Назарбаевым.

Кроме того, российский лидер отметил и растущий товарооборот между двумя государствами. В прошлом году он вырос на 19,6%. Путин назвал текущие показатели хорошими и выразил уверенность в перспективах дальнейшего развития.

Назарбаев обратил внимание на «бурные» события в мире: падение котировок на энергоносители и обсуждение поправок в Конституцию РФ. Первый президент страны подчеркнул, что за годы работы с Путиным у стран сложились стабильные межгосударственные отношения.

Ранее Назарбаев назвал отношения республики с Россией образцовыми. Он также выразил надежду на то, что такие отношения между двумя странами будут всегда. По его словам, находясь на посту президента Казахстана, он делал все возможное для укрепления сотрудничества с Россией.