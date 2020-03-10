Москва, 10 марта. Российский певец Прохор Шаляпин призвал не паниковать из-за падения курса рубля. По его словам, его успокоил экономист.

Певец рассказал порталу Teleprogramma.pro, что после первых новостей о падении национальной валюты обратился к своему другу-экономисту, который поспешил его успокоить. Специалист заверил Шаляпина, в скором времени доллар потеряет свои позиции, и посоветовал не принимать сейчас кардинальные решения.

«Пока ничего слишком страшного я не вижу. Недвижимость не будет дорожать, это очень медленно происходит, если кто-то боится этого», — заявил Шаляпин.

Однако при этом он добавил, что переживает за пенсионеров. Падение рубля, по его мнению, больнее всего скажется на этой незащищенной части населения. Он выразил надежду, что продукты первой необходимости не будут катастрофически дорожать.

«Я позитивно настроен. Все будет хорошо», — подытожил певец.

Напомним, курс рубля снизился на фоне обвала цен на нефть, произошедшего в ночь на 9 марта. На переговорах по поводу пролонгации сделки ОПЕК+, которые прошли 6 марта в Вене, Россия настаивала на продлении договоренностей о сокращении добычи нефти на прежних условиях. В результате стороны не смогли договориться, и продление сделки провалилось, что привело к обрушению цен на нефть на 30%, передавала «Газета.ру».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности в данной ситуации. Он также назвал сложившуюся ситуацию прогнозируемой.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе совещания правительства заявил, что исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют российским властям гарантировать выполнение социальных обязательств и сохранение финансовой стабильности даже в условиях низких цен на нефть.