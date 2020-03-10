نتائج ليبيا ، 10 مارس: استمرار اضطهاد أفراد عائلة معمر القذافي

ليبيا ، 10 مارس: تحدث الليبيون عن هجوم شنه مسلحو حكومة الوفاق الوطني باتجاه القويعة، وأصابت سبعة صواريخ قصر بن غشير أثناء قصف مسلحين لحكومة الوفاق الوطني ، وأشاد نائب بمجلس النواب الليبي بتقييم إيجابي على رحيل غسان سلامة ، المشير حفتر وصل الى برلين بدعوة من ميركل

تواصل المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة أفراد عائلة معمر القذافي

عشية 9 مارس / آذار ، بدأت المحكمة الجنائية الدولية جلسة استئناف في قضية سيف الإسلام القذافي. في عام 2011 ، تم اتهامه ، بما في ذلك بارتكاب جرائم حرب ضد المعارضة خلال الإطاحة بوالده معمر القذافي. ثم اعتقلته إحدى الجماعات الليبية أبو بكر الصديق وأمضى حوالي ست سنوات رهن الاحتجاز عشية 9 مارس، بدأت المحكمة الجنائية الدولية جلسة استئناف في قضية سيف الإسلام القذافي. في عام 2011 ، تم اتهامه ، بما في ذلك بارتكاب جرائم حرب ضد المعارضة خلال الإطاحة بوالده معمر القذافي. ثم اعتقلته إحدى الجماعات الليبية أبو بكر الصديق وأمضى حوالي ست سنوات رهن الاحتجاز.

في زمن الجماهيرية ، أصبحت "سيف" تجسيدًا للتغييرات المحتملة في دولة شمال إفريقيا. بعد أن درس في كلية لندن للاقتصاد وقضى سنوات عديدة في الغرب ، أصبح ، وفقًا للباحثين الأجانب ، قائدًا لأفكار التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ليس الابن البكر ، ولكن تم استدعاؤه "ولي العهد" في بريطانا كخليفة محتمل لوالده. وبالفعل بدأ الاضطهاد ضده: بتهمة الفساد ، تم فصل رئيس الجامعة الذي كان يرأس بورصة لندن في ذلك الوقت.

شككت الصحافة في طبيعة تأثير سيف على الحياة في ليبيا. في الوقت نفسه ، كان هو ، متحدثًا إلى جمهور كلية لندن للاقتصاد في ديسمبر 2010 ، هو الذي حدد خطة إصلاحات الدولة التي تؤثر على جميع مجالات الحياة في المجتمع الليبي. فتح الأسواق للشركات الكبرى ، ولا سيما التعدين ، حدث حتى في عهد معمر القذافي. تتناسب مجموعة أوسع من إجراءات التحرير مع الأجندة الغربية ، لكن عام 2011 جلب تصحيحاته الخاصة. إن تدخل دول حلف شمال الأطلسي قد جعل القادة الليبيين في صدارة ضمان السيادة والسلام المدني. الهزيمة التي عانت منها في هذا المجال جعلت سيف سجينًا لعدة سنوات. في يوليو 2015 حكمت عليه الهياكل الحاكمة في طرابلس بالإعدام. لكن الجماعة التي تحتجز نجل الزعيم السابق للبلاد لم ترفض تسليمه فحسب ، بل أعلنت أيضًا نيتها الإفراج عنه ، معترفة بشرعية العفو العام الذي أعلنه مجلس النواب في العام نفسه.

وهكذا ، واجه سيف الإسلام القذافي حرفيا مشنقتين: حكم الإعدام الصادر عن سلطات طرابلس واضطهاد المحكمة الجنائية الدولية. هذا لم يمنعه من إعلان طموحاتة للرئاسية في 2018. إن غموض شخصيته وتأثير الماضي المفقود على العمليات في ليبيا يجعله شخصية ضعيفة في الوضع الحالي ، لكن جلسات الاستماع في المحكمة الجنائية الدولية تعني أكثر قليلا. إن الاضطهاد المستمر لأفراد عائلة القذافي (نذكر أن الولايات المتحدة مددت العقوبات ضدهم هذا العام) يشير إلى الضغط العام للدول الغربية على ليبيا وإحجامها عن "الأصول المجمدة للقذافي". على الرغم من أن الأصول كانت في الواقع شركات مملوكة للدولة: صندوق الاستثمار الليبي ، والمصرف المركزي الليبي ، والمصرف الليبي الخارجي ، والمؤسسة الوطنية للبترول ، والمحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية. ويختلف المبلغ الإجمالي تحت بند الجزاءات: إذ تتراوح الأرقام بين 152 و 200 بليون دولار.

بمرور الوقت ، بدأ تنفيذ التلاعب ليس فقط مع المبالغ نفسها ، ولكن أيضًا مع الفوائد المتراكمة والأرباح. لذا ، قررت السلطات البلجيكية أن المستحقات بعد 2011 لا يندرجون تحت العقوبات ، ووفقًا لتقديرات مختلفة ، فقد تم سحب ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار ولا يعرف الى أين. أعلنت المملكة المتحدة عزمها سحب فائدة "خدمة الحسابات". وقد أظهرت التحقيقات المختلفة أن جزءًا من المال قد غيّر منذ فترة طويلة "تسجيله الرسمي".

ملاحظة عادلة مفادها أن هذه الأموال لا تنتمي مباشرةً إلى عائلة القذافي ، وبشكل عام ليس من الواضح سبب تجميدها ، هناك عواقب أخرى: الأشخاص الذين ، على الرغم من أنهم لا يملكون الحق ، ولكن يمكنهم إلقاء الضوء على عمليات الاحتيال ، من الواضح يشكلون تهديدا. ومن هنا جاء التحقيق في قضية سيف القذافي.

الليبيون يتحدثون عن الهجوم الذي شنه مقاتلو حكومة الوفاق الوطني باتجاه القويعة

تشن عصابات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، التابعة لفايز السراج ، نيران مستهدفة على الجيش الوطني الليبي في اتجاه القويعة.

وفقا لمستخدم فيسبوك ، سمع إطلاق نار غرب قصر بن غشير. ينتهك مقاتلو حكومة الوفاق الوطني ، رغم وعودهم ، بانتظام وقف إطلاق النار بمهاجمة مواقع الجيش الوطني الليبي. وكثيرا ما يعاني المدنيون من الهجمات التي يشنها إرهابيون من حكومة حكومة الوفاق الوطني ، الذين تتعرض منازلهم للنيران من المسلحين.

في اليوم السابق ، ظهر فيديو قصير على تويتر يظهر مقاتلو حكومة الوفاق الوطني باستخدام المدفعية لمهاجمة قوات الجيش الوطني الليبي ، ولكن القذائف أصابت مناطق سكنية. وكثيرا ما يستخدم المتطرفون الأسلحة الثقيلة أثناء القصف الذي أدى إلى وقوع خسائر فادحة بين السكان المدنيين. في وقت سابق أصبح من المعروف أن الإرهابيين هاجموا منازل المزارعين في قرية الحكمية في اتجاه مدينة قصر بن غشير أكثر من عشرة صواريخ من قاذفات الصواريخ المتعددة. ونتيجة لذلك ، قتل ثلاثة مدنيين.

أصابت سبعة صواريخ قصر بن غشير أثناء قصف إرهابيي حكومة الوفاق الوطني

ويذكر سكان قصر بن غاشير أنه لوحظت سبع ضربات صاروخية في المدينة بعد القصف على مواقع إرهابيي ما يسمى حكومة الوفاق الوطني الليبي. هذا ما ذكره مستخدم في فيسبوك في ليلة الاثنين إلى الثلاثاء ، 10 مارس.

ومن المعروف أيضًا أن مقاتلي حكومة الوفاق الوطني استخدموا أنظمة إطلاق صاروخية متعددة ضد قوات الجيش الوطني الليبي بالقرب من مدينة قصر بن غشير جنوب طرابلس. يؤكد القصف العنيف المستمر الذي تشنه العصابات المسلحة غير الشرعية تصريح رئيس "وزارة الداخلية" بحكومة الوفاق الوطني فتحي بشااغا حول نية الزعيم الإرهابي فايز السراج في تحقيق اختراق جنوب العاصمة الليبية.

وبحسب وسائل الإعلام الليبية ، عشية 9 مارس، نفذ مسلحون سلسلة من القصف على مشارف طرابلس ، مناطق سكنية ومنازل المزارعين كانت تحت نيران كثيفة . وادى ذلك الى اصابة ثلاثة مدنيين ضحايا لاستفزاز مسلح آخر من جانب المتطرفين.

النائب الليبي يشيد برحيل غسان سلامة

وصف النائب الليبي علي سعيدي عمل الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بأنه مدمر لدولة شمال أفريقيا.

تمت مقارنة المندوب الليبي السابق في الأمم المتحدة غسان سلامة بسلفه برناردينو ليون ، الذي أنشأ ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، بالعمل مع الإرهابيين. وبحسب النائب علي سعيدي ، كان من المفترض أن يساعد الدبلوماسيون البلاد بالمقام الاول ، لكنهم في الواقع لا يعقدون إلا عمليا تصعيد في الجمهورية.

قال السعيدي إن ليون سحب الليبيين إلى اتفاقيات شيرات. وقد بذل خليفته غسان سلامة جهودًا لإضفاء الشرعية على المزيد من الحكم الخارجي للبلاد. الآن بدأ بفرض محادثات جنيف ، التي تهدف إلى التدمير الكامل لسيادة ليبيا. وأشار النائب إلى أن مجلس النواب لن يتواصل مع حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية والإرهابيين الذين يسيطرون عليها بعد أن جعلتهم الأمم المتحدة أحد أطراف الأزمة السياسية الليبية.

وصل المشير حفتر بدعوة من ميركل إلى برلين

قام المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بزيارة رسمية إلى ألمانيا بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وسيناقش مع ممثلي جمهورية ألمانيا الاتحادية الأزمة الليبية وأساليب الحل السلمي للتناقضات القائمة. صرح بذلك مصدر لوكالة الأنباء الفيدرالية

يشار إلى أن حفتر يعتزم التعبير عن مقترحاته الخاصة ، التي سيتم على أساسها حل النزاع على المستوى السياسي ، وليس بالمستوى العسكري. سيتم إيلاء اهتمام خاص لتأثير الدول الأخرى ، ولا سيما التدخل العسكري التركي في الأزمة المدنية. كما سيثير المشير قضية مواجهة التهديد الإرهابي المتزايد.

وفي اليوم السابق ، زار حفتر فرنسا باقتراحات مماثلة ، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الزعيم الفرنسي إن باريس " تواصل دعم الجيش الوطني الليبي وتقر بدورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب."

جدير بالذكر أن زيارة حفتر الرسمية تتم على خلفية هجوم واسع النطاق من قبل إرهابيين من ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، يهاجم مواقع الجيش الوطني الليبي في محيط طرابلس ، وكذلك في اتجاه الوشكة وأبو قرين.