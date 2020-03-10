Гаага, 10 марта. Суд отложил до 23 марта слушания по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе, чтобы рассмотреть вопрос о проведении дополнительного расследования. Об этом сообщила судья окружного суда Гааги Мария Кнайф.

«Прокуратура сегодня запросила суд принять решения, в том числе, о дальнейшем расследовании дела, обследовании места крушения MH17 и допросе новых свидетелей», — пояснила судья.

Напомним, авиалайнер Boeing, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В результате катастрофы погибли 298 человек. Расследованием инцидента занималась международная Специальная следственная группа, которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию.

Российская сторона неоднократно отмечала, что крушение пассажирского авиалайнера используется в качестве инструмента нечистоплотной политической игры. При этом глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявлял, что малайзийские власти сомневаются в выводах Специальной следственной группы.