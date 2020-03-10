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Тимати удивил своих поклонников отсутствием татуировок

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Тимати удивил своих поклонников отсутствием татуировок

Москва, 10 марта. Поклонники российского рэпера основатель лейбла Black Star Тимати отреагировали на новый видеоролик исполнителя. Зрителей смутило отсутствие татуировок на руках рэпера. Ролик был выложен в официальном Instagram-аккаунте Black Star.

В ролике музыкант снимает себя в зеркало на камеру смартфона. Он отодвигает ворот футболки, демонстрируя свою грудь, которая ранее была украшена черными рисунками. Также он показывает свои руки, с которых тоже исчезли татуировки.

Комментаторов новый облик рэперы сильно удивил.

«У меня галлюцинации или Тимати без татуировок?», — написал один из пользователей.

Некоторые в шутку предположили, что ролик Тимати – это скрытая реклама тонального крема. Другие пошутили, что рэпер использовал временные татуировки.

Напомним, что в начале февраля девушка Тимати впервые показала лицо их общего сына Ратмира. Модель Анастасия Решетова опубликовала фото в своем Instagram. Звездная пара стала родителями 16 ноября 2019 года. Большинство фанатов заявило, что Ратмир имеет больше общего с отцом. Некоторые пользователи сказали, что у ребенка есть внешнее сходство со старшей дочерью Тимати — Алисой, передает «Газета.Ru».

Летом прошлого года депутат Госдумы Виталий Милонов озвучил мнение, в котором заявил, что людей с большим количеством татуировок нельзя брать на госслужбу. По его мнению, большое число татуировок является формой девиантного поведения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник: Instagram Тимати
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