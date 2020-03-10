Губернатор Подмосковья Воробьев поддержал поправки в Конституцию РФ

Москва, 10 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил уверенность, что принятые 10 марта поправки в конституцию касаются каждого гражданина РФ. Особое внимание губернатор уделил расширению соцгарантий и поддержке детей.

«Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей», — заявил губернатор Подмосковья.

Также Воробьев отметил, что обеспечение возможности для президента России Владимира Путина участвовать в следующих выборах на пост главы государства будет правильным решением.

«У нас огромная страна, огромную ответственность на себя всегда брал наш президент. И ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители», — отметил Андрей Воробьев.

Ранее RT сообщало, что Владимир Путин не поддержал предложение депутата Государственной думы Валентины Терешковой убрать из конституции ограничение на количество президентских сроков. По мнению действующего президента, у населения должна быть гарантия сменяемости власти. Однако он заявил, что не против данной поправки, если Конституционный суд убедится в ее соответствии основному закону страны. Путин подчеркнул, что готов участвовать в следующих выборах, но только при условии, что у граждан будет альтернатива для голосования.