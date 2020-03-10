Губернатор Подмосковья Воробьев поддержал поправки в Конституцию РФ

Москва, 10 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил уверенность, что принятые 10 марта поправки в конституцию касаются каждого гражданина РФ. Особое внимание губернатор уделил расширению соцгарантий и поддержке детей.
«Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей», — заявил губернатор Подмосковья.
Также Воробьев отметил, что обеспечение возможности для президента России Владимира Путина участвовать в следующих выборах на пост главы государства будет правильным решением.
«У нас огромная страна, огромную ответственность на себя всегда брал наш президент. И ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители», — отметил Андрей Воробьев.
Президент во время выступления в Госдуме еще раз отметил, что главное слово по всем поправкам в Конституцию – за жителями России. Именно поддержка людей дает право и возможность принимать стратегические для страны решения. И для нас это, безусловно, пример того, как нужно реализовывать государственную политику. Поправки, которые сегодня были приняты во втором чтении, касаются каждого. Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей. Конечно, стратегическим было понимание по президентским срокам, сохранения президентской вертикали. У нас огромная страна, огромную ответственность на себя всегда брал наш Президент. И ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители. Поэтому возможность для действующего Президента участвовать в выборах, выставить свою кандидатуру – это правильно, важно и актуально для сегодняшнего времени.
Ранее RT сообщало, что Владимир Путин не поддержал предложение депутата Государственной думы Валентины Терешковой убрать из конституции ограничение на количество президентских сроков. По мнению действующего президента, у населения должна быть гарантия сменяемости власти. Однако он заявил, что не против данной поправки, если Конституционный суд убедится в ее соответствии основному закону страны. Путин подчеркнул, что готов участвовать в следующих выборах, но только при условии, что у граждан будет альтернатива для голосования.