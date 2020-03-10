Запрет на массовые мероприятия введен в Москве из-за коронавируса

Москва, 10 марта. В Москве введен запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий из-за коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.

Согласно указу, до 10 апреля в столице ограничивается проведение мероприятий, в которых принимают участие более 5 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Кроме того, граждане, которые посещали страны, где зафиксированы случаи распространения инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ на горячую линию. При возвращении из государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу необходимо соблюдать двухнедельный карантин.

О первых случаях заболевания COVID-19 в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об эпидемии с многочисленными очагами и объявила о чрезвычайной ситуации международного масштаба.

По последним данным, в мире коронавирус COVID-19 подтвержден уже у более чем 110 тысяч пациентов, скончались около 3,8 тысячи человек, вылечились — свыше 62 тысяч заразившихся. В России по стоянию на 9 марта было зарегистрировано 20 зараженных.