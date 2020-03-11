Сирия, 11 марта. В Алеппо взрыв автомобильной бомбы убил главу совета «Джейш аль-Ислам». Провокации террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. ВС Турции возводят новый наблюдательный пункт на севере Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в западных окрестностях города Алеппо зачистили заброшенную штаб-квартиру террористов, открыли ответный огонь по позициям боевиков на юге Идлиба и Хаме.

ВС Турции и союзные силы: приступили к сооружению нового пункта наблюдения в Хасаке, на севере Алеппо отразили нападение курдских боевиков из состава «Освободительных сил Африна», в Идлиб направили конвой подкрепления и подстрелили мужчину на границе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обезвредили два заминированных автомобиля на севере Ракки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило вылазку в Дейр-эз-Зоре в зоны оккупации SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала линии обороны армии Башара Асада на севере Хамы, открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии и союзного иранского ополчения к западу от Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): совершили вылазку к зону контроля ВС Турции на севере Алеппо, в Ракке, по неподтвержденным данным, потеряли одного боевика, в дом которого была подброшена бомба, провели рейд в Дейр-эз-Зоре и потеряли 13 боевиков.

Международная коалиция: присоединилась к рейду SDF в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В зоне контроля турецкой армии и аффилированных группировок в очередной раз прогремел взрыв. В центре города Аль-Баб самодельная бомба детонировала в автомобиле главы шариатского совета группировки «Джейш аль-Изза», о чем сообщает телеканал Halab Today. Другая автомобильная бомба в Африне ранила мирного жителя. Боевики подозревают, что СВУ установили курдские боевики из состава «Сил освобождения Африна», которые совершают диверсии в зоне операции ВС Турции «Щит Евфрата». Позднее турецкие военнослужащие отразили попытку курдских боевиков проникнуть в окрестности города Азаз и открыли по ним огонь из артиллерии.

У поселка Кафр-Умма боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по опорным пунктам иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции, о чем сообщает новостной портал Muraselon. В ответ, иранцы открыли ответный огонь по укрепления боевиков. Медиаактивисты, приближенные к террористам, распространяют информацию о том, что группировке удалось остановить наступление правительственных войск у поселка Кафр-Таль к западу от города Алеппо. Согласно брифингу Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), российскими наблюдателями центра было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня в провинции за сутки.

Инженерные подразделения сирийской армии в ходе работ по разминированию на западе провинции обнаружили подземную базу «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Анджар. По данным военного источника агентства SANA, по обнаруженным вещам удалось установить, что раньше база служила укрытием для главаря группировки – Абу Мухаммада аль-Джулани и его сподвижников.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно информации портала Deir Ezzor, боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели очередной рейд с обысками в городе Шхиль. К рейду присоединились силы международной коалиции, вертолеты ВВС США кружили над районом, где прошли задержания. Боевики арестовали несколько человек, которых обвинили в пособничестве террористам «Исламского государства».

Позже «Исламское государство» разместило на подконтрольном им медиаресурсе «Ибаа» заявление о гибели 15 боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) у города Бусейра. Как сообщают сами террористы, позиции курдских боевиков были обстреляны из минометов. Отметим, что сегодня утром курды совместно с силами международной коалиции и при поддержке ВВС США провели плановый рейд в городе Шхиль, где якобы в очередной раз выявили и задержали несколько человек, подозреваемых в пособничестве террористам ИГ и организации диверсий.

Провинция Идлиб

Турция продолжает направлять в Сирию новые подкрепления и тяжелую военную технику. Днем автоколонна, в составе которой насчитывалось более 100 транспортных средств и тяжелой военной техники пересекла границу через переход «Кафр-Лусин» и направилась к линии разграничения сторон на юге Идлиба, как передает Telegram-канал (NewsTerkey1). Вечером, правительственные силы, дислоцированные у военного лагеря Джурин, открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям боевиков у поселка Иштабрак в западной части провинции.

Как сообщает новостное агентство Al Nour, на севере провинции мужчина был застрелен турецкими пограничниками. По данным источника, погранслужба открыла огонь по жителю, когда он пытался пересечь границу и проникнуть в Турцию в районе деревни Бабсака. Согласно данным Центра документирования нарушений в Северной Сирии (VDC-NSY), турецкие военные в общей сложности убили свыше 400 мирных сирийских граждан на границе между республиками.

Местные источники агентства SOHR, сообщили, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» уничтожили бронированный автомобиль сирийской армии у поселка Аль-Анкави. Вечером, правительственные силы, дислоцированные у военного лагеря Джурин, открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям боевиков у поселка Иштабрак в западной части провинции. Над линией разграничения сторон были замечены разведывательные беспилотники ВКС РФ.

Вечером Минобороны РФ опровергло заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении в Идлибе восьми ЗРПК «Панцирь». Согласно данным ведомства, прежнее заявление турецкого лидера было преувеличением, в связи с тем, что в распоряжении правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации было всего лишь четыре подобных комплекса, большая часть сосредоточена в Дамаске из-за угрозы авиаударов и ракетных обстрелов ВС Израиля.

Провинция Ракка

В первой половине дня военно-аналитический Twitter-канал (@NotWoofers) сообщил о прибытии колонны ВС РФ с материально-техническим обеспечением на позиции сирийской армии в окрестностях города Айн-Исса.

Турецкие военные обнаружили в ходе патрулирования в городе Тель-Абъяд несколько заминированных автомобилей. Как передает агентство Alk Habour, саперам удалось разминировать обе машины за городской чертой и уничтожить СВУ. Турки возлагают ответственность за попытку подрыва в городе на курдских боевиков.

По информации источника в сети Twitter (othman_alkneter), к западу от Ракки в дом члена разведки SDF неизвестные подбросили самодельную бомбу, детонация которой повлекла обрушение части крыши и стен. Боевик погиб под завалом.

Провинция Хама

Три человека погибли в районе поселка Мурек, подорвавшись на противопехотной мине. По данным портала Al Mohrar Media, мина-ловушка была установлена в окрестностях поселения во время боевых действий против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок. Во время наступления сирийской армии в «Латаминском котле» летом 2019 года боевики намеренно минировали окрестности, чтобы затруднить продвижение подразделениям.

На севере провинции в долине Аль-Габ «Хайят Тахрир аш-Шам» открыла огонь из гранатомета по позициям армии у поселка Ас-Сирмания, после чего военнослужащие открыли ответный огонь из артиллерии. Сведения о потерях группировки в живой силе и боевой технике пока что уточняются.

Провинция Хасака

Как передает новостной портал Syrian Watan News, в районе города Рас-аль-Айн турецкая армия усиливает свое военное присутствие. По данным местных источников, военнослужащие приступили утром к возведению нового наблюдательного пункта на холме Абу-Хаттаб. Конвой со строительными материалами и бульдозером прибыл днем.

1 Организация запрещена на территории РФ.