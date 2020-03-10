СК заявил, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко

Пенза, 10 марта. Согласно предварительным данным следствия, человеческие останки, найденные в Рязанской области, принадлежат пропавшей жительнице Пензы Екатерине Левченко, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Пензенской области.

«По предварительным данным судебно-генетической экспертизы, найденные останки принадлежат Екатерине Левченко», — сказано в сообщении СК.

Ранее RT сообщало, что 4 марта в лесу рядом с деревней Лопухи были обнаружены человеческие останки. Согласно одной из версий следствия, они могли принадлежать пропавшей без вести три года назад Екатерине Левченко, знакомой с фигурантами дела о террористической организации «Сеть».

Напомним, 7 членов организации «Сеть» получили от 6 до 18 лет тюремного заключения за создание террористических ячеек в Санкт-Петербурге, Москве, Пензе, Омске и Белоруссии. Ряд оппозиционных СМИ пытались сделать из «сетевиков» «политзаключенных», в том числе «Медиазона», «Новая газета» и «Медуза». Спустя некоторое время «Медуза» все же разместила расследование, в котором говорится о причастности «Сети» к убийствам и наркоторговле.