Американская подлодка пробила лед и всплыла в Арктике

Вашингтон, 10 марта. Атомная подводная лодка (АПЛ) Toledo типа Los Angeles Военно-морских сил (ВМС) США пробила лед и всплыла на поверхность в ходе учений Ice Exercise 2020 в Арктике. Видео опубликовал портал Defense Media Activity.

В рамках учений подлодка совершила переход из базы в штате Коннектикут на восточном побережье США в район архипелага Земля Франца-Иосифа недалеко от российской военной базы «Арктический Трилистник».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Арктике сформирована новая дивизия российской противовоздушной обороны (ПВО). Министр добавил, что Россия уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности в Арктическом регионе. На островах арктических архипелагов построены административно-жилые комплексы, где военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе.